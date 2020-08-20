Работники ОАО "Гродно азот" голосованием решат вопрос о забастовке

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Трудовой коллектив ОАО "Гродно азот" участвует в голосовании, на которое вынесены вопросы возможного объявления забастовки и остановки производства. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава первичной организации Белорусского независимого профсоюза на предприятии Андрей Ханевич.

"Стачкомом предприятия организовано голосование о том, начинать забастовку или нет, останавливать производство или нет. Люди голосуют бюллетенями, в цехах организован контроль за тем, чтобы работники не испытывали давления в ходе голосования", - отметил представитель независимого профсоюза.