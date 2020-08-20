Times: США оказывают давление на Британию с целью восстановления антииранских санкций

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. США оказывают "сильное давление" на Великобританию с целью поддержки Лондоном инициируемого Вашингтоном процесса восстановления санкций ООН против Ирана. Об этом информирует в четверг газета The Times, по данным которой Белый дом "потребовал разъяснений относительно позиции [британского премьера] Бориса Джонсона" по этому вопросу.

Госсекретарь США Майкл Помпео, как сообщалось ранее, отправляется в четверг в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности о решении Соединенных Штатов начать процесс восстановления антииранских санкций. Подобный шаг стал следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в СБ ООН нужного количества голосов: большинство стран, в том числе Великобритания, при голосовании воздержались, а Россия и Китай выступили против.

Как сказала постоянный представитель США при ООН Келли Крафт The Times, "главный вопрос заключается в том, поддерживает ли Великобритания разрешение крупнейшему в мире государству, спонсирующему терроризм, покупать и продавать оружие". "Наша администрация неоднократно заявляла, что США никогда этого не допустят", - добавила Крафт.

Касаясь позиции Лондона по этой проблеме, официальный представитель правительства Соединенного Королевства на минувшей неделе заявил: "Мы четко говорили о том, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности и стабильности". Великобритания воздержалась при голосовании потому, что "[проект] резолюция [США] не является основой для достижения консенсуса", уточнил он.

В своем проекте США предлагали продлить эмбарго "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.