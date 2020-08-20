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Кризис в Белоруссии
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В парламенте Белоруссии сообщили, что дата утверждения кандидатуры премьера неизвестна

Ранее президент республики Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием этого решения с Палатой представителей

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Вопрос о дате утверждения депутатами кандидатуры премьер-министра Белоруссии пока не обсуждался. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата законодательного органа).

Президент Александр Лукашенко 19 августа назначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием этого решения с Палатой представителей.

"Пока вопрос о созыве внеочередной сессии парламента не обсуждался. Очередная сессия должна открыться 2 октября", - проинформировали в пресс-службе.
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Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГоловченко, Роман АлександровичКризис в Белоруссии
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