Макрон считает, что Эрдоган дестабилизирует Европу

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Политика президента Турции Тайипа Эрдогана направлена на дестабилизацию Европейского союза. Такое мнение президент Франции Эмманюэль Макрон высказал в интервью, опубликованном в четверг журналом Paris Match.

По словам французского лидера, Эрдоган "проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации" Европы. "В такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам", - добавил Макрон.

"Я отнюдь не выступаю за эскалацию, - добавил он. - Однако, исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии". "Мы уже подали сигнал, указав на действенность европейской солидарности", - отметил Макрон, которому в четверг предстоит обсуждение подхода ЕС к важнейшим международным проблемам в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Средиземноморская держава

Макрон 12 августа призвал Анкару прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. На следующий день Министерство обороны Франции сообщило, что страна направляет в этот регион два многоцелевых самолета Rafale и фрегат Lafayette. Это вызвало резкую реакцию турецкого руководства.

В этой связи в ходе интервью Paris Match Макрон особо подчеркнул, что "Франция является средиземноморской державой". В то же время он выступил за гибкий подход к решению проблем, возникающих в отношениях с Турцией.

"Франция отнюдь не придерживается неменяющейся позиции в отношении Турции", - заверил он. "Я один из тех немногих руководителей европейских стран, которые в последние годы провели личные встречи с Эрдоганом: я принимал его в Париже в январе 2018 года. Многие подвергли меня за это критике. Эрдоган - это один из тех лидеров, с которыми я провожу самые продолжительные обсуждения проблем", - заявил Макрон.

Он также напомнил, что сам посетил с визитом Турцию в сентябре 2018 года и выдвинул инициативу проведения в Лондоне в 2019 году саммита с Турцией, в котором приняли участие Германия, Великобритания и Франция.