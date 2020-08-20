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СМИ: Индия и Китай проведут новый раунд переговоров по ситуации в Ладакхе

Ранее стороны договорились отвести свои войска из четырех спорных районов, однако китайские военнослужащие до сих пор не покинули долину озера Пангонг-Цо и район Депсанг

ТАСС, 20 августа. Дипломаты Индии и Китая проведут 20 августа очередной, четвертый раунд переговоров по нормализации положения на линии фактического контроля в восточном Ладакхе, где с мая сохраняется военная напряженность.

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По сообщению газеты The Indian Express, переговоры пройдут на границе двух стран с участием секретарей МИД в рамках индийско-китайского "Рабочего механизма консультаций и координации", созданного для урегулирования двусторонних пограничных споров.

На предыдущих переговорах в июле Индия и Китай подтвердили готовность полностью отвести свои войска из четырех спорных районов на востоке Ладакха. Однако, несмотря на договоренности, китайские военнослужащие до сих пор не покинули долину озера Пангонг-Цо и район Депсанг, что привело к усилению напряженности в регионе.

2 августа состоялась встреча генерал-майоров индийской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для урегулирования возникших разногласий в отводе войск. Однако переговоры не привели к улучшению ситуации. Китай, по оценкам Нью-Дели, продолжает дислоцировать три дивизии и бригаду спецназа НОАК в своей зоне линии контроля, что заставило Индию перебросить в Ладакх танки и артиллерию. По заявлению военных источников, индийские войска планируют сохранить свое присутствие в этом районе в предстоящий зимний сезон и сейчас активно готовятся к этому.

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