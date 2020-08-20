МИД КНР назвал "неправомерными" возможные санкции США против России и Китая из-за Ирана

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Возможные санкции Вашингтона против РФ и КНР в случае "возникновения помех" для восстановления ограничительных мер США в отношении Ирана следует считать неправомерными, поскольку американская сторона открыто вышла из соглашения по иранской ядерной проблеме и тем самым "лишила себя компетенции" выдвигать какие-либо требования по этому вопросу. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Соединенные Штаты прежде объявили о своем отказе от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не имеют должной компетенции для того, чтобы требовать санкции", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, подобное мнение Китая "получило широкое признание среди членов международного сообщества". "Мы против однобоких мер <…> и требуем от США уважать права других государств", - подытожил Чжао Лицзянь.

Как сообщил Госдепартамент США, госсекретарь Майкл Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности (СБ) о решении Вашингтона начать процесс восстановления антииранских санкций, которые начнут действовать через 30 дней. Такой шаг Соединенные Штаты предприняли после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в СБ необходимого количества голосов: большинство стран при голосовании воздержались, а Россия и КНР выступили против. По словам Помпео, США готовы ввести санкции в отношении РФ и Китая в случае возникновения помех для восстановления ограничительных мер против Тегерана.