Премьер Литвы заявил о поддержке требования новых выборов в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 20 августа. /ТАСС/. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заверил баллотировавшуюся на пост белорусского президента и находящуюся с 10 августа в Вильнюсе Светлану Тихановскую в поддержке Литвой требования проведения в Белоруссии новых выборов. Соответствующее сообщение глава кабинета опубликовал в четверг на своей странице в Facebook после встречи с политиком.

"Заверил Светлану в том, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Белоруссии осуществилось", - написал Сквернялис.

Тихановская прибыла в Литву 10 августа и, согласно общему порядку, должна была оставаться в самоизоляции 14 дней. В среду пресс-служба президента Гитанаса Науседы сообщила, что она сдала тесты на коронавирус, их результат оказался отрицательным. Как отметил Науседа, это значит, что Тихановская сможет без ограничений участвовать в общественной жизни как лидер своего народа.