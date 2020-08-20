Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты

ТЕГЕРАН, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация IRIB.

Речь идет о баллистической ракете класса "земля - земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал важной новость об испытании новых ракет. "Мы должны сдерживать [врага] на суше и на море с помощью ракет", - отметил он.

Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении своей ракетной отрасли, мотивируя это тем, что его соперники в регионе также приняли на вооружение ракеты аналогичного класса.