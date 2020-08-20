Цепкало обсудил в Варшаве создание польско-американского фонда поддержки бастующих

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало на встрече с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем рассмотрел вопрос о создании фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях. Соответствующее сообщение политик опубликовал в четверг в своем телеграм-канале.

"На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - написал Цепкало.

Он также проинформировал, что планирует встретиться в четверг со спикером Сената Польши Томашем Гродзким.

Ранее сообщалось, что Цепкало объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск. На родине против него завели уголовное дело о взятке, однако политик утверждает, что дело сфабриковано. МВД республики заявило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В Белоруссии, где 9 августа состоялись выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами волеизъявления. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.