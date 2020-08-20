Глава МИД Белоруссии заявил о поступающих в адрес его семьи угрозах

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на фоне происходящих в стране событий в адрес членов его семьи поступают угрозы.

"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - говорится в обращении министра к сотрудникам системы дипслужбы республики.

Необходимость перемен

Никто не отрицает необходимость перемен в Белоруссии, но они не должны происходить путем революций, говорится в заявлении министра иностранных дел республики, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает, - подчеркнул он. - Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше".

Не вносить раскол

Макей призвал своих коллег не вносить раскол в коллектив на фоне ситуации в стране.

"Не забывайте свое профессиональное призвание, - сказал глава МИД. - Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа". "Ну а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию - не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца", - добавил он.