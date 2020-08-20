Член Координационного совета оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с РФ

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции готов на контакты с Россией и не рассматривает варианты разрушения отношений двух стран. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС член президиума совета Павел Латушко.

"Мы абсолютно готовы. Мы готовы изложить свою позицию. Нас все время пытаются обвинить, что у нас есть программа, в которой есть цель разрушить отношения с Россией, это абсолютная глупость, такой программы нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Латушко отметил, что координационный совет вообще не намерен менять тот вид отношений с Россией, который сложился на сегодняшний день. "Мы не рассматриваем вообще внешнеполитические перспективы нашей страны, они есть, и мы исходим из тех, которые есть на сегодняшний день - максимально добрых и глубоких отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул он. При этом Латушко подчеркнул и намерения сотрудничать с ЕС. "Белоруссия - часть и европейской цивилизации исторически. И мы заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС. Мы заинтересованы в том, чтобы построить мост между Востоком и Западом - крепкий и устойчивый", - пояснил он.

По словам Латушко, заявление министра иностранных дела России Сергея Лаврова о выборах в Белоруссии Координационный совет расценил как призыв РФ к диалогу. "Мы приняли во внимание заявления ЕС и России <...> Министр иностранных дел России сказал, что выборы прошли не идеально", - отметил он. Таким образом, полагает Латушко, "российская сторона призвала к диалогу". "Мы неоднократно предлагали этот диалог, мы готовы вступить в диалог хоть сейчас", - заверил Латушко. При этом он подчеркнул, что Белоруссия сама должна решать свои проблемы.

18 августа Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" отметил, что выборы в Белоруссии не были идеальными, подчеркнув, что это признает и белорусское руководство. Глава МИД РФ посоветовал не пытаться использовать ситуацию в Белоруссии для того, чтобы подорвать диалог между властью и обществом, а также выразил надежду, что белорусы смогут сами разобраться в своих делах.