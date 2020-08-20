В Совбезе Белоруссии заявили, что республика переживает процессы, подобные путчу 1991 года

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка госпереворота. Соответствующее сообщение разместил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков на своей странице в Facebook.

"29 лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как августовский путч, антиконституционные действия самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы, - отметил он. - Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси".

По словам Равкова, пытаясь нарушить мир и спокойствие в Белоруссии, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику страны. "Часть наших граждан поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь, - указал он. - Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом".

Равков призвал соотечественников уважать мнения друг друга и не преступать черту закона.