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Кризис в Белоруссии
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В Совбезе Белоруссии заявили, что республика переживает процессы, подобные путчу 1991 года

По словам Андрея Равкова, пытаясь нарушить мир и спокойствие в Белоруссии, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику страны

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка госпереворота. Соответствующее сообщение разместил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков на своей странице в Facebook.

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"29 лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как августовский путч, антиконституционные действия самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы, - отметил он. - Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси".

По словам Равкова, пытаясь нарушить мир и спокойствие в Белоруссии, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику страны. "Часть наших граждан поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь, - указал он. - Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом".

Равков призвал соотечественников уважать мнения друг друга и не преступать черту закона.

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