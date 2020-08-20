{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Вильнюсе намерены организовать встречу с представителями властей Белоруссии

Контакты с белорусской стороной могли бы состояться на уровне глав МИД или премьеров, указал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

ВИЛЬНЮС, 20 августа. /ТАСС/. Литва хотела бы провести встречу с представителями правительства Белоруссии для обсуждения ситуации в этой стране. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Одним из вариантов посредничества [по стабилизации обстановки] могли бы быть контакты с правительством Белоруссии, которые мы ищем", - отметил он.

По словам Сквернялиса, возможность такого диалога обсуждалась и была одобрена еще 14 августа на совещании глав правительств стран Балтии. "Контакты с белорусской стороной могли бы состояться на уровне глав МИД или премьеров", - сказал он.

Теги
БелоруссияЛитваСквернялис, СаулюсКризис в Белоруссии
Франция намерена продолжать военную операцию в Африке, несмотря на события в Мали
В ней участвуют в общей сложности более 5 тыс. человек
Читать полностью