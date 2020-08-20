В Вильнюсе намерены организовать встречу с представителями властей Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 20 августа. /ТАСС/. Литва хотела бы провести встречу с представителями правительства Белоруссии для обсуждения ситуации в этой стране. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"Одним из вариантов посредничества [по стабилизации обстановки] могли бы быть контакты с правительством Белоруссии, которые мы ищем", - отметил он.

По словам Сквернялиса, возможность такого диалога обсуждалась и была одобрена еще 14 августа на совещании глав правительств стран Балтии. "Контакты с белорусской стороной могли бы состояться на уровне глав МИД или премьеров", - сказал он.