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Кризис в Белоруссии

В парламенте Белоруссии указали на внешние факторы, влияющие на ситуацию в стране

Граждане Белоруссии выражают поддержку президенту Александру Лукашенко, заявила председатель Совета республики Наталья Кочанова по итогам прямой телефонной линии с жителями страны

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Внешние факторы влияют на ситуацию в Белоруссии, заявила председатель Совета республики (верхней палаты белорусского парламента) Наталья Кочанова в четверг по итогам прямой телефонной линии с жителями страны.

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"Мы понимаем, что есть внешние факторы, которые также влияют на ситуацию в стране, - сказала Кочанова, чьи слова приводит агентство "БелТА". - Поэтому та небезразличная позиция наших граждан, которые позвонили сегодня, - дорогого стоит. Ведь это мнение людей, которые хотят сохранить мир, спокойствие и стабильность на нашей земле, в нашей родной стране".

Граждане Белоруссии выражают поддержку президенту Александру Лукашенко и хотят мира и спокойствия, добавила Кочанова. "Несмотря на то, что, как правило, преобладают вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, все же люди, которые звонили сегодня, говорили о поддержке того курса, который проводится в стране, поддержке президента, передавали ему слова признательности и благодарности, - сказала Кочанова. - Очень много было добрых пожеланий и просьб сохранить мир и спокойствие, независимость нашей страны".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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