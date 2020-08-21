Южнокорейская разведка считает, что Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей сестре

ТАСС, 21 августа. Национальная разведывательная служба Республики Корея полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом в четверг сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Общегосударственными делами по праву делегирования сейчас управляет Ким Ё Чжон, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК", - приводит Yonhap слова представителей южнокорейской разведки, которые провели закрытый брифинг в парламенте.

"Лидер КНДР все еще оставляет за собой полноту верховной власти, но она [власть] понемногу делегируется", - заключили в южнокорейской разведке. Yonhap добавляет, что часть полномочий, в особенности в экономической сфере, была передана новому председателю кабинета министров Ким Док Хуну и заместителю председателя Госсовета Пак Бон Дю. Кроме того, представители разведки отметили, что такое делегирование не означает окончательный выбор преемника лидера КНДР.

29 июня посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью ТАСС заявил, что нет никаких оснований считать, что сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон готовят к руководству страной. Посол добавил, что очень долгое время в политической иерархии КНДР никого не называют "номером два" и если бы, по его мнению, "вы задали товарищу Ким Ё Чжон вопрос, является ли она "номером два", она бы категорически это отвергла".

14 августа агентство ЦТАК сообщило, что на заседании политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун назначен новым председателем кабинета министров страны.