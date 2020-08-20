На Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Немногочисленный митинг проходит на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, однако это не отражается на работе предприятия. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе завода.
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"Проходит акция с участием немногочисленной группы", - отметил собеседник агентства, добавив, что "ничего особенного сейчас не происходит".
В пресс-службе подчеркнули, что "завод продолжает работать", пообещав более подробную информацию предоставить в ближайшее время.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий наряду с ОАО "Нафтан" (Новополоцк Витебской области).