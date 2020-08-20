{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

На Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг

Это не отражается на работе предприятия, сообщили в пресс-службе завода

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Немногочисленный митинг проходит на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, однако это не отражается на работе предприятия. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе завода.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Проходит акция с участием немногочисленной группы", - отметил собеседник агентства, добавив, что "ничего особенного сейчас не происходит".

В пресс-службе подчеркнули, что "завод продолжает работать", пообещав более подробную информацию предоставить в ближайшее время.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод - одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий наряду с ОАО "Нафтан" (Новополоцк Витебской области).

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Президент Эстонии напомнила о едином подходе к оценке событий в Белоруссии странами Балтии
Это крайне важный сигнал для белорусского народа, указала Керсти Кальюлайд
Читать полностью