На Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Немногочисленный митинг проходит на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, однако это не отражается на работе предприятия. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе завода.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

На эту тему

"Проходит акция с участием немногочисленной группы", - отметил собеседник агентства, добавив, что "ничего особенного сейчас не происходит".

В пресс-службе подчеркнули, что "завод продолжает работать", пообещав более подробную информацию предоставить в ближайшее время.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод - одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий наряду с ОАО "Нафтан" (Новополоцк Витебской области).