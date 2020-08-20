Вучич поблагодарил Россию и Путина за помощь в строительстве главного сербского храма

БЕЛГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию и ее лидера Владимира Путина за помощь в строительстве главного сербского храма - храма Cвятого Саввы. Такое заявление Вучич сделал для журналистов в четверг во время осмотра собора, находящегося на завершающей стадии строительства.

"Мы очень благодарны нашим российским друзьям, президенту Путину и компании "Газпромнефть", которая пожертвовала на строительство €10,5 млн. Российские мастера работали здесь годами, а этот храм будет стоять столетия. Это один из трех крупнейших храмов в мире вместе с храмом Христа Спасителя и храмом в Бухаресте. Мозаики в храме закончены на 97,5%, а все строительство завершится до конца октября", - заявил Вучич.

По его словам, "храм Cвятого Саввы станет новой Святой Софией". "Люди со всего мира будут приезжать любоваться этим величием. Ожидаем, что на открытии храма будет присутствовать Владимир Путин, в дни, когда мы вместе отмечаем нашу победу во Второй мировой войне. Еще раз спасибо нашим русским друзьям, мы никогда не забудем ваш труд", - подчеркнул президент.

Приглашение посетить Белград было озвучено Вучичем 4 декабря 2019 года во время его встречи с Путиным в Сочи. Позднее в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения храма Святого Саввы в Белграде в октябре.

В ходе своего визита в Сербию в январе 2019 года Путин сообщил о выделении Россией дополнительных средств на строительство храма. Российский лидер тогда отметил, что размер помощи составит €5 млн. Согласно поручению президента РФ, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства собора. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.

Площадь собора составляет 7 570 кв. м, диаметр купола - 35 м, высота достигает 65 м. Согласно преданию, храм было решено возвести еще в 1594 году на месте сожжения турками мощей святого Саввы. Строительство началось в 1894 году, но долгие годы ушли на планирование и согласование, к самой постройке приступили в 1935-м. Вторая мировая война прервала строительство, которое было возобновлено лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989-м. В 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.