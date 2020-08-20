Белорусская оппозиция отреагировала на возбуждение дела о захвате власти

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция расценивает возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела по статье "Захват власти" как оказание давления. Об этом сообщила в четверг ТАСС Ольга Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и вошла в Координационный совет по обеспечению транзита власти.

"Мы расцениваем такие заявления от правоохранительных органов как давление и репрессии в отношении мирных граждан. Мы задекларировали вчера после заседания Координационного совета намерения, они исключительно мирные, мы не ставим цель захвата власти никакими незаконными способами", - сказала она.

Все цели и способы действия Координационного совета оппозиции Белоруссии являются законными. Это утверждается в распространенном в четверг заявлении совета. "Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь, - считают в совете. - Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".