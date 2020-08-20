Генпрокурор Белоруссии: Координационный совет оппозиции покинули некоторые его члены

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Ряд членов Координационного совета белорусской оппозиции вышел из его состава, осознав незаконность действий этого органа. Соответствующее видеозаявление генерального прокурора Александра Конюка распространило в четверг надзорное ведомство.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, их деятельность является неконституционной, - сказал он. - Понимая незаконность своих действий, ряд граждан вышли из состава Координационного совета и не согласны с его целями".

"Создание и деятельность подобного органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда безопасности Республики Беларусь", - подчеркнул Конюк.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,01% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и, по последним данным, находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек.