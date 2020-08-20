Глава Минобороны Белоруссии объявил о начале тактических учений на гродненском направлении

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны республики.

"Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении", - указывается в тексте. К учениям будут привлечены части разных родов войск.

По словам Хренина, в ночь на четверг о решении провести такие учения доложили президенту республики Александру Лукашенко, который утвердил этот план. Министр отметил, что проведение мероприятия находится на личном контроле главы государства.

"Могу с уверенностью сказать, что вооруженные силы находятся в боеготовности, моральный дух - высокий, и мы готовы к выполнению задач. Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны, и мы эту задачу выполним", - подчеркнул Хренин. "Мы все белорусы, это наша земля, и мы ее никому не отдадим", - заключил глава Минобороны Белоруссии.

Ранее Лукашенко поручил Министерству обороны Белоруссии внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив, что около западных границ происходит нагнетание обстановки. В среду Хренин приказал усилить группировку войск на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.