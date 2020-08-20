Глава Евросовета поговорил с Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

"Президент [Европейского совета] Шарль Мишель провел в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии [19 августа]", - сообщили в пресс-службе.

В среду в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в ходе продолжавшейся около трех часов видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: саммит не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождению всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства Белоруссии.