В Белоруссии усилили охрану госграницы

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии усиливает охрану госграницы, особое внимание уделяется ее западному направлению. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

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"В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы. С учетом ситуации особый акцент сделан на ее западном направлении", - отметил представитель ведомства.

Бычковский проинформировал, что в связи с этим "увеличено количество пограничных нарядов, осуществляется усиленный контроль соблюдения правил пограничного режима со стороны лиц и транспортных средств, прибывающих в пограничную зону и пограничную полосу". Кроме того, сообщил представитель погранведомства, усилены проверочные мероприятия в отношении лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу в пунктах пропуска.

На заседании Совета безопасности 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения провоза в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков.