СМИ: власти Белоруссии не пустили в страну группу итальянских журналистов

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Белорусские власти не пустили в страну несколько журналистов, среди которых были съемочные группы итальянского государственного телевидения. Репортаж об инциденте показал в четверг в своем эфире новостной канал Rai News 24 .

По словам корреспондента, журналистов задержали в аэропорту Минска, где они провели не менее 12 часов. Власти не объяснили причины задержания в аэропорту, который иностранные журналисты покинуть не могли. Сотрудники местной полиции проверили паспорта и багаж прибывших. До момента посадки на первый возможный рейс (в Милан) женщины и мужчины были разделены по разным помещениям с кабинами для сна. Итальянцам оказывалась помощь со стороны посольства Италии в Белоруссии.

Несмотря на то, что съемка была запрещена, итальянская журналистка смогла подготовить репортаж, указав, что все съемки сделаны скрытой камерой и на телефон. Тем не менее женщине удалось даже записать стендап.