Телеканал "112 Украина" заявил о давлении со стороны Нацсовета по телевидению

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина". Об этом говорится в заявлении канала в четверг.

"Внеплановая проверка телеканала "112 Украина" назначена после интервью с [экс-лидером Компартии Украины] Петром Симоненко, которое он дал в прямом эфире 27 июля", - говорится в заявлении телеканала, где расценили проверку как попытку властей по политическим мотивам отобрать телеканал у владельца - депутата Тараса Козака.

В решении регулятора отмечается, что вещатель нарушил ч. 2 ст. 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины). В то же время на телеканале настаивают, что в приведенном фрагменте не содержится подобных призывов, а идет речь о необходимости установления мира в Донбассе и важности выполнения минских договоренностей.

На канале считают, что такие действия санкционированы непосредственно президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявили, что "продолжат отстаивать право на ведение независимой от власти информационной политики".