СК Белоруссии проверяет информацию о сексуальном насилии в отношении женщин в СИЗО

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии проверяет информацию о сексуальном насилии в отношении женщин в местах временного содержания, которая появилась на некоторых интернет-ресурсах. Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, к настоящему моменту жалоб или заявлений в связи с упомянутыми в этих изданиях случаями не поступало.

"Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания. Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, речь идет об утверждениях, согласно которым в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания. "В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится", - добавили в пресс-службе СК.