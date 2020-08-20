СМИ: журналистам эстонского ТВ не разрешили въезд в Белоруссию

ТАЛЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии не впустили в страну журналистов Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) Вахура Лаури и Антона Алексеева. Об этом Вахур Лаури сообщил в четверг порталу ERR .

"Кажется, они решили не пускать сейчас в страну иностранных журналистов", - сказал Лаури.

По его словам, он прибыл вместе с Антоном Алексеевым в аэропорт Минска в полдень 20 августа, однако журналистам было отказано во въезде на основании отсутствия аккредитации. В то же время, сказал Лаури, корреспонденты ERR ранее заполнили заявку на аккредитацию на сайте МИД Белоруссии, но ее рассмотрение затянулось.

"Министерство иностранных дел Белоруссии до сих пор рассматривает наше заявление", - сказал он.