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Кризис в Белоруссии

СМИ: журналистам эстонского ТВ не разрешили въезд в Белоруссию

Они сообщили, что рассмотрение их заявки на аккредитацию затянулось

ТАЛЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии не впустили в страну журналистов Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) Вахура Лаури и Антона Алексеева. Об этом Вахур Лаури сообщил в четверг порталу ERR.

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"Кажется, они решили не пускать сейчас в страну иностранных журналистов", - сказал Лаури.

По его словам, он прибыл вместе с Антоном Алексеевым в аэропорт Минска в полдень 20 августа, однако журналистам было отказано во въезде на основании отсутствия аккредитации. В то же время, сказал Лаури, корреспонденты ERR ранее заполнили заявку на аккредитацию на сайте МИД Белоруссии, но ее рассмотрение затянулось.

"Министерство иностранных дел Белоруссии до сих пор рассматривает наше заявление", - сказал он.

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БелоруссияЭстонияКризис в Белоруссии
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