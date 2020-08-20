Глава МИД Белоруссии указал эстонскому коллеге на недопустимость внешнего вмешательства

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в разговоре со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела республики. Об этом сообщило в четверг белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов. Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации", - говорится в сообщении. 18 августа правительство Эстонии заявило, что не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и выступает за проведение нового голосования.

Кроме того, они обсудили "перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях". Эстонский министр сообщил о "подходах Европейского союза к оценкам сложившейся ситуации".

В Белоруссии, где 9 августа состоялись выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами волеизъявления. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования.