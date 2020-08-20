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Кризис в Белоруссии

Цепкало в Варшаве встретился со спикером верхней палаты польского парламента

В Варшаве экс-претендент на пост президента Белоруссии также встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, который позднее в течение дня подал в отставку

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало провел встречу со спикером Сената (верхней палаты парламента) Польши Томашем Гродзким в Варшаве, на которой обсудил прошедшие в Белоруссии президентские выборы.

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"Состоялась встреча со спикером Сената Польши Томашем Гродзким. Обсудили следующие вопросы: непризнание результатов выборов в Беларуси, [требование] отставки [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, признание Светланы Тихановской законно избранным президентом, а также финансовая помощь пострадавшим и гражданскому обществу республики", - написал Цепкало в четверг в Telegram-канале.

В Варшаве он также встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, который позднее в течение дня подал в отставку с поста главы ведомства. На встрече обсуждался вопрос о создании польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях.

Ранее сообщалось, что Цепкало объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск в рамках СНГ. На родине против него завели уголовное дело о взятке, однако политик утверждает, что дело сфабриковано. МВД республики заявило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

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