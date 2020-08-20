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Кризис в Белоруссии
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Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция приняла решение о расширении состава своего Координационного совета (КС). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении этого органа.

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"Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", - отмечается в сообщении.

Координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи, говорится в заявлении совета. "20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ [Белоруссии] с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции", - отмечается в сообщении.

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