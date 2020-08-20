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В Киеве назвали фейком заявление ФСБ о пресечении попытки СБУ похитить ополченца Донбасса

В СБУ подчеркнули, что "каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на неподконтрольных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством"

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление ФСБ РФ о срыве спецоперации украинской спецслужбы и задержании группы лиц, которые намеревались похитить одного из ополченцев Донбасса на территории России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

"Сегодня в СМИ распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из ополченцев, который воевал в Донбассе. Эта информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.

При этом в СБУ подчеркнули, что "каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на неподконтрольных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством". "И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - добавили в ведомстве.

Ранее в четверг ФСБ России сообщила, что пресекла похищение лидера народного ополчения Донбасса на территории РФ, которое было организовано спецслужбой Украины. По данным ФСБ, этой операцией руководил глава департамента контрразведки СБУ.

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