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Кризис в Белоруссии
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета республики

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США по политическим вопросом Дэвидом Хэйлом поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Макей "поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь".

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