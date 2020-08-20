Глава МИД Белоруссии поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета республики

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США по политическим вопросом Дэвидом Хэйлом поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Макей "поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь".