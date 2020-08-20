СМИ: Багдад и Вашингтон создают группу для определения сроков вывода сил США из Ирака

ТАСС, 20 августа. Ирак и США договорились о формировании специальной группы, которая определит график вывода иностранных сил с территории арабской республики. Об этом сообщил в четверг иракский новостной портал Bagdad Al Yaum.

По его информации, представители Багдада и Вашингтона пришли к согласию по вопросу "о создании специальной группы для обсуждения механизмов и сроков передислокации сил международной коалиции [во главе с США] за пределы Ирака".

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы "в основном вышли из Ирака". Он также отметил, что иракскую территорию войска США покинут в течение трех лет.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в арабской стране и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся там американских военнослужащих.