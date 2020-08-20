Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала военных и силовые структуры перейти на сторону народа. Обращение Колесниковой было опубликовано в четверг на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube .

"Если вы (военные и силовые структуры - прим. ТАСС) перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ", - заявила она.

Ранее в четверг Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи, а в Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с призывами Координационного совета к захвату власти.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,01% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и, по последним данным, находится в Литве. Задачей совета объявлено обеспечение трансфера власти.