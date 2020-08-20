ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. США призывают правительство Белоруссии принять предложение ОБСЕ о диалоге с оппозицией. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

По его словам, США призвали правительство Белоруссии активно взаимодействовать с Координационным советом оппозиции.

США обеспокоены серьезными недостатками процесса выборов в республике и осуждают насилие против мирных демонстрантов и журналистов. "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными недостатками в ходе прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных демонстрантов, блокировку белорусского [сегмента] интернета и жестокое обращение с задержанными", - утверждал шеф американской дипломатии. Он добавил, что Вашингтон "поддерживает международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Белоруссии".