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Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг находящегося в реанимации Навального

Алексей Навальный находится в больнице в коме

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц. Об этом сообщил в четверг американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

Американского лидера попросили прокомментировать ситуацию вокруг Навального. "Мы этого еще не видели. Мы следим за этим. [Госсекретарь США] Майк [Помпео] скоро проинформирует [меня об этом]", - ответил Трамп.

Утром 20 апреля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он помещен в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

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