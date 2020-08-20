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Збигнев Рау назначен главой МИД Польши

Збигнев Рау назначен главой МИД Польши - Reuters со ссылкой на премьер-министра.

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