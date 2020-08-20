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Кризис в Белоруссии

В Минске появились "цепи солидарности" с властью

Группы людей с флагами Белоруссии образовали их на площади Независимости и площади Победы

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Группы людей по 20-30 человек выстроились в четверг на улицах Минска в так называемые цепи солидарности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Как передает корреспондент ТАСС, группы людей разных возрастных категорий с флагами Белоруссии образовали живые цепи на площади Независимости и площади Победы. Они также перемещаются по центральным улица Минска, встречая по пути "цепи солидарности" с оппозицией. Конфликтов пока не происходит.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты выборов. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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