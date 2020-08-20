В Минске появились "цепи солидарности" с властью

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Группы людей по 20-30 человек выстроились в четверг на улицах Минска в так называемые цепи солидарности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как передает корреспондент ТАСС, группы людей разных возрастных категорий с флагами Белоруссии образовали живые цепи на площади Независимости и площади Победы. Они также перемещаются по центральным улица Минска, встречая по пути "цепи солидарности" с оппозицией. Конфликтов пока не происходит.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты выборов.