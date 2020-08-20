Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране. Сообщение об этом разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

"Также премьер-министр Беларуси проинформировал своего российского коллегу о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране", - отметила она.

Ранее в четверг в пресс-службе правительства РФ сообщили, что премьер-министры двух стран провели второй за два дня телефонный разговор. Они обсудили активизацию российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сферах энергетики и промышленности. Речь также шла о совместной борьбе с коронавирусом, в том числе расширении контактов профильных ведомств.