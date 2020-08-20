В США суд запретил Трампу мешать передаче его налоговых деклараций окружному прокурору

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство президента США Дональда Трампа, который пытался не допустить передачи его налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору. Адвокаты американского лидера начали процедуру апелляции. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу суда.

Прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Президент США предпринял целый ряд попыток, чтобы прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Он, в частности, обратился в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, требуя признать запрос Вэнса в Mazars незаконным. В четверг его ходатайство было отклонено.

Как следует из постановления, суд не согласился с тем, что запрос Вэнса является слишком общим и осуществляется недобросовестно. Судья Виктор Марреро подчеркнул, что попытка прокурора получить декларации "не превращается автоматически в злонамеренное преследование с целью создать помехи [в работе администрации США] лишь из-за того, что разбирательство может затронуть президента". В постановлении отмечается, что в случае удовлетворения ходатайства Трампа Марреро предоставил бы ему "полный иммунитет" против судебного преследования. Судья полагает, что для этого нет оснований.

Адвокаты Трампа уже уведомили суд о том, что начали процедуру апелляции. Этот процесс может занять многие месяцы. В ноябре в США запланированы президентские выборы, на которых Трамп будет добиваться переизбрания.

Демократы требуют раскрытия деклараций

В июле Верховный суд США вынес постановление, согласно которому прокуратура округа имеет право продолжать попытки получить указанные материалы. Вэнс заявил, что будет далее проводить разбирательство. Адвокаты Трампа настаивают на том, что прокурор руководствуется политическими мотивами и рассчитывает получить налоговые декларации в свете президентских выборов.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В 2019 году Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.