Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Белоруссия самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом. Об этом в четверг заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в летней резиденции форте Брегансон.

"В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом, - отметил он. - Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество".

По словам Макрона, Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий. ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов, указал он.