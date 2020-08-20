{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

В ООН заявили, что с озабоченностью следят за ситуацией вокруг Навального

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Ситуация с Алексеем Навальным вызывает озабоченность. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном, который заболел, и, конечно же, мы желаем ему скорейшего выздоровления, - отметил Дюжаррик. - Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы".

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Его поместили в омскую больницу скорой медицинской помощи. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

Теги
РоссияГоспитализация Алексея Навального
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью