В ООН заявили, что с озабоченностью следят за ситуацией вокруг Навального

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Ситуация с Алексеем Навальным вызывает озабоченность. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном, который заболел, и, конечно же, мы желаем ему скорейшего выздоровления, - отметил Дюжаррик. - Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы".

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Его поместили в омскую больницу скорой медицинской помощи. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.