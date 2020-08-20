Германия готова оказать медицинскую помощь Алексею Навальному

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Германия считает необходимым прояснить ситуацию вокруг Алексея Навального, но готова предоставить ему медицинскую помощь. С таким заявлением выступила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон. Трансляцию вели немецкие телеканалы.

"Что касается Франции, то же касается и Германии - мы готовы оказать медицинскую помощь также в немецких больницах", - сказала она. Однако запрос на это должен прозвучать из России, добавил канцлер.

"Должно быть срочно прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать", - сказала она. По ее словам, "это должно быть сделано транспарентно".

Канцлер пожелала Навальному выздоровления.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навального увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.