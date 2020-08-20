Митинг оппозиции вновь проходит на площади Независимости в Минске

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотни митингующих, выступающих против результатов выборов, собрались на площади Независимости перед Домом правительства в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции скандируют лозунги в поддержку действий оппозиции. Обстановка спокойная, значительных сил милиции в районе проведения митинга нет, хотя впервые за последние дни движение автотранспорта через площадь Независимости на время митинга закрыто.

В районе площади при этом курсирует автоколонна сторонников президента Александра Лукашенко. На машинах закреплены красно-зеленые государственные флаги, в то время как оппозиция традиционно приносит красно-белые. Стенд с надписью "За Беларусь" на фоне государственного флага появился также у входа на площадь. Митингующие его не трогают. В целом, по оценке корреспондента ТАСС, атмосфера менее напряженная, а накал эмоций у протестующих - более низкий, чем в предыдущие дни.

Еще одной отличительной чертой митинга в четверг стало то, что его освещает большое количество журналистов из европейских стран.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Ряд западных стран заявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии.