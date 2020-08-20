НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Рейтинг действующего американского лидера Дональда Трампа вырос, а его отставание по популярности среди избирателей от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена сократилось. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой Rasmussen Reports.

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 51% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 48% участников исследования. Остальные не дали ответа. Эти выводы основаны на опросах, которые служба проводит ежедневно по телефону среди 500 человек.

В последний раз 51% респондентов дали положительную оценку работе Трампа 3 августа. 47% опрошенных тогда выразили недовольство тем, как президент США справляется со своими обязанностями.

Согласно итогам другого опроса Rasmussen Reports, проведенного среди 2 500 избирателей в периоды 12-13 августа и 16-18 августа по телефону и в интернете, Трамп сократил отставание от Байдена по популярности. Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 48% ответили, что отдали бы свой голос Байдену, 44% сказали, что поддержали бы Трампа. Неделей ранее Байдена поддерживали 49%, Трампа - 43%.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.