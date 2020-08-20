США добиваются отказа Индии от заключения с Россией крупных контрактов в сфере ВТС

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Американская администрация продолжает добиваться отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, предусматривающих, к примеру, поставки Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 и истребителей Су-35. Это подтвердил в четверг на интернет-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"В плане модернизации и оперативной совместимости ключевое положение, доведенное до сведения индийских коллег применительно к их будущему потенциалу, заключается в следующем: не подвергайте риску дальнейшие благоприятные возможности [военно-технического сотрудничества с США], которые могут быть осложнены [покупкой] значительных российских вооружений. Опять-таки: речь идет не обо всем. Но что-то вроде С-400 представляло бы собой вызов. <...> Что-то вроде [военных самолетов марки] "Сухой", Су-35, представляло бы собой вызов", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, власти США понимают, что Россия является давним партнером Индии в области ВТС. В связи с этим Купер утверждал, что США не стремятся своими шагами и призывами нанести ущерб обороноспособности Индии, ее национальной безопасности. В Вашингтоне понимают, что Индия не может в одночасье отказаться от российского оружия и военной техники, заверил дипломат. "Глядя на это с точки зрения будущей модернизации, обеспечения зрелости оборонного потенциала [Нью-Дели], мы и ведем откровенный разговор в [обеих] столицах относительно того, что является возможным, а что способно поставить под угрозу модернизацию [индийских вооруженных сил]", - заявил Купер.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность продажи Индии передвижных комплексов ПРО театра военных действий THAAD ("Таад"), зенитных ракетных комплексов Patriot ("Пэтриот") и истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. "Я не буду опережать [возможные исходы] наших переговоров", - подчеркнул помощник госсекретаря США. Он пояснил, что американская администрация не предает огласке сведения о тех военных контрактах с зарубежными партнерами, которые еще продолжают разрабатываться и о которых не проинформирован в официальном порядке Конгресс США.

"Триумф" для Индии

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В апреле 2019 года тогдашний министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью агентству Франс Пресс выразила надежду на то, что Вашингтон не будет вводить ограничительные меры против Индии в ответ на закупку российских вооружений. По ее словам, Индия подробно объяснила Вашингтону свою точку зрения по этому вопросу.