Здание МВД Болгарии закидали яйцами, помидорами и туалетной бумагой

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов в Болгарии, которые продолжаются 43-й день, забросали в четверг куриными яйцами, помидорами и рулонами туалетной бумаги здание МВД в столице страны.

Как сообщает корреспондент ТАСС, акция традиционно началась вечером в районе "треугольника власти" в центре Софии, где находятся здания администрации президента, правительства и Народного собрания (парламента). Но после появившейся информации о том, что полиция провела обыски в доме одной из активных участников протеста, люди направились в сторону здания МВД. Дежурных полицейских протестующие попросили отойти, после чего в здание полетели сотни яиц, помидоры и рулоны туалетной бумаги.

В протестной акции принимали участие несколько сотен человек. При этом утром в четверг демонстранты в течение полутора часов блокировали здание Антикоррупционной комиссии Болгарии и также забрасывали его яйцами.

На странице организаторов протестных акций в Facebook было объявлено, что на публично объявленный банковский счет на поддержку участников протестов поступило более 65 тыс. левов (около €32,5 тыс.). Из этой суммы около 18 тыс. левов (около €9 тыс.) были потрачены на рекламу в интернете, приобретение палаток, столов и стульев, аренду звуковой аппаратуры и транспортные расходы.

Акции протеста проходят также в Пловдиве, Варне, Бургасе, Стара Загора и других городах страны. Из участники требуют отставки правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. Палаточные городки остаются на ключевых перекрестках Софии: на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе. Правительство, по мнению участников протестов, погрязло в коррупции. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента Румена Радева, а также в организации показательных обысков и арестов и в нарушении закона.

В Софии в четверг прошли немногочисленные акции контрпротеста, участники которых настаивают на прекращении блокады городских дорог.