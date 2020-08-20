Представитель оппозиции высказался за посредничество РФ и ЕС в урегулировании в Белоруссии

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает идеальным вариантом, если бы Россия и Европейский союз вместе сыграли роли посредников в урегулировании кризиса в республике. Об этом он сообщил в опубликованном в пятницу интервью американскому агентству Associated Press .

"Было бы идеальным вариантом, если бы Европейский союз и Россия совместно сыграли роль посредников, чтобы содействовать урегулированию белорусского кризиса", - полагает Латушко. Он назвал важным для Белоруссии сохранение тесных отношений с Москвой при одновременном развитии связей с Западом. "У нас очень широкие отношения с Россией", - констатировал он, выразив надежду на заинтересованность России в стабильности в Белоруссии.

Латушко настаивает на том, что совет стремится способствовать диалогу между властями и протестующими. "Иначе и быть не может", - заверил он. "Общество предлагает властям механизм диалога. Даже если стачки утихнут, то они возобновятся через полгода", - полагает член президиума совета.

"Да, я боюсь ареста", - признал Латушко. "Но я не совершал никаких преступных деяний и не нарушал закон, выражая свое мнение. У меня нет намерения покидать страну", - сказал он. Член президиума совета утверждал, что отправил за границу своих дочь и мать из-за неоднократных угроз. Латушко предупредил, что появление в будущем информации о радикальной смене им своей позиции будет означать, что он говорил под давлением или под воздействием спецпрепаратов.

18 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" отметил, что выборы в Белоруссии не были идеальными, подчеркнув, что это признает и белорусское руководство. Глава МИД РФ посоветовал не пытаться использовать ситуацию в Белоруссии для того, чтобы подорвать диалог между властью и обществом, а также выразил надежду, что белорусы смогут сами разобраться в своих делах.