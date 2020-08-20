Помпео: США примут любые меры в отношении стран, нарушающих рестрикции против Ирана

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов принять все возможные меры против других стран, чтобы обеспечить соблюдение санкций ООН в отношении Ирана. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос о том, что могут предпринять США, если Россия или Китай будут поставлять оружие Ирану после истечения действия оружейного эмбарго. "Я не буду предвосхищать, что решит президент, - ответил Помпео. - Однако пример последних лет свидетельствует о том, что, когда американские санкции нарушаются, мы добиваемся их соблюдения, когда санкции ООН нарушаются, мы будем делать все возможное для того, чтобы добиться их соблюдения".

В среду Помпео в интервью Fox News допустил введение рестрикций против РФ и Китая за отказ соблюдать санкционный режим против Ирана, который пытаются восстановить США. Как он подчеркивал, "любая страна будет привлечена к ответственности" за это.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), откуда Вашингтон вышел в 2018 году. 20 августа Помпео лично передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос Вашингтона. МИД РФ ранее заявлял, что инициатива США незаконна и "неизбежно потерпит крах".