Трамп считает, что Байден сможет победить на выборах только путем фальсификации

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и его партия смогут одержать победу на ноябрьских всеобщих выборах только путем их фальсификации. Такое мнение высказал в четверг американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления вели американские информационные телекомпании.

Президент в очередной раз подверг критике политику демократов и Байдена. "Единственный способ победить для них - это сфальсифицировать выборы. Я действительно уверен в этом", - сказал Трамп.

"Если вы хотите бандитов и преступников [на улицах], то вы должны проголосовать за демократов, - считает американский лидер. - Они даже и не упоминают о поддержании правопорядка". Бывшего вице-президента Байдена Трамп назвал "худшим кошмаром" как для жителей штата Пенсильвания, где родился демократ, так и для всех американцев.

"На карту поставлено выживание нашей страны, - подчеркнул Трамп, говоря о предстоящих ноябрьских выборах. - Эти люди [демократы] сошли с ума <...> Если Джо Байден одержит победу [на выборах], [американские] биржи рухнут".

Рейтинг Трампа вырос, а его отставание по популярности среди избирателей от Байдена сократилось, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой Rasmussen Reports. Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 51% респондентов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.