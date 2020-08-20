Иран уверен, что СБ отвергнет попытку США вернуть антииранские санкции ООН

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Иран уверен, что попытка США вернуть антииранские санкции провалится, так как она противоречит Уставу ООН и резолюции Совета Безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Мы уверены, что это предложение будет отвергнуто, так как оно противоречит Уставу ООН и резолюции СБ, - сказал он. - Мы уверены, что через 30 дней ничего не произойдет, так как Совет не поддерживает это требование".

"Это не что иное как политическая травля со стороны США, - добавил посол. - Причем речь идет не только об СВПД, но и о других международных договоренностях". Он призвал страны - члены ООН противостоять такому поведению Вашингтона.

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. США вышли из СВПД в 2018 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива США "лишена законных оснований и неизбежно потерпит крах". Постпред РФ при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Россия будет противостоять в ООН попыткам США вернуть санкции в отношении Ирана.